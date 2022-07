La Juve parte, ma senza tutti i suoi effettivi. Oggi alla partenza per Las Vegas non ci sarà Adrien Rabiot, che non prenderà parte alla tournée americana per motivi personali. Niente motivazioni disciplinari né di mercato, anche se il futuro del francese potrebbe essere lontano dalla Juventus e da Torino: secondo le indiscrezioni arrivate dalla Francia, lui stesso aveva manifestato l’intenzione, in caso di opportunità di mercato, di cambiare aria. E spunta l’interesse del