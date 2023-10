Adrienè stato fondamentale nella scorsa stagione per lae per Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese che in estate sembrava destinato a salutare ha poi scelto di rinnovare in extremis per un'ulteriore stagione, quella in corso. Rimanendo a Torino. Come dichiarato dal francese a Telefoot: "Ho deciso di restare alla Juventus questa stagione perché mi sento bene, ho fatto un’ottima stagione l’anno scorso. E restare in un ambiente che conosco bene, in un anno in cui ci sono gli Europei, mi sembrava l’opzione migliore".Come riferisce Calciomercato.com le idee della Vecchia Signora sono chiare e cercheranno di rinnovare ulteriormente il contatto del centrocampista francese. La Juve gli proporrà un triennale, primo incontro previsto già dopo la sosta invernale, così da evitare le insidie del solitoche continua a corteggiare Adrien.