L'edizione odierna di Tuttosport ricostruisce l'affaire Rabiot in casa Juventus. Ieri il francese è arrivato a Torino in auto ( QUI le nostre immagini esclusive ) e rispetterà i 14 giorni di quarantena nel suo appartamento in città. La situazione con la Juve però resta tesa, preso la società parlerà con lui per chiarire i suoi ultimi comportamenti, dal ritorno ritardato rispetto al resto del gruppo a quei post polemici prima della partenza dalla Costa Azzurra. Post in cui ha "fatto l'offeso" scriveper quello che era stato scritto nei giorni precedenti.