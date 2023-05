Le parole di Adriena Sky dopo- "Un brutto fallo, era rigore ma il Var non ha detto niente. Si vede bene che non tocca la palla. Non ha avuto reazioni l'arbitro, che non è stato richiamato ma il fallo era netto. Abbiamo una partita ancora da giocare".- "Fino alla fine, questa sera l'abbiamo dimostrato. Sono contento per lui e per la squadra, abbiamo cercato di spingere e il gol ci dà speranza".- "Dobbiamo essere più attenti sulle ripartenze, loro lasciano sempre 2-3 giocatori alti e vanno veloci verso la porta. Dobbiamo essere più compatti e giocare meglio la palla, con meno fretta".- "Lavoriamo tanto sui calci d'angolo, cerchiamo di occupare bene l'area. Vediamo che vale anche questa sera, è importante avere giocatori di testa e dobbiamo sfruttare i calci d'angolo. Per me è una bella stagione, ho giocato tanto, sono contento di aver fatto bene e tanti gol per la squadra, essere lì per il mister e la squadra. Mi piacerebbe andare in finale e vincere questo trofeo per i tifosi, la società, il mister".