Il mercato dei centrocampisti europei è ancora agli inizi, con alcuni movimenti interessanti come il trasferimento di Gundogan al Barcellona e di Tonali al Newcastle. Come racconta Gazzetta, nella girandola delle trattative, c'è un giocatore che attira l'attenzione: Adrien Rabiot, centrocampista francese e sua madre, Veronique, che gestisce i suoi interessi, credono di poter essere protagonisti in questo mercato.Rabiot, prima della fine della stagione,Tuttavia, non accetterà la prima offerta proveniente dall'Inghilterra: desidera giocare nella Premier League, ma vuole farlo in una top club. In mancanza di quest'opportunità, potrebbe considerare l'idea di prolungare il suo soggiorno a Torino. Dopo l'ottima stagione appena conclusa, questa potrebbe essere la soluzione migliore anche per lui. Al momento, si trovano in una fase di riflessione e di attesa, ma c'è anche una scadenza importante da rispettare. La Juventus non può aspettare a lungo senza avere certezze. La cessione di Rabiot richiederebbe un intervento rapido sul mercato.