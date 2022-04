Contro la Fiorentina ieri sera Denis Zakaria ed Adrien Rabiot hanno portato sulle spalle il peso del centrocampo con una buona prestazione per entrambi. Stando a quanto riporta Sportmediaset però la Juventus non cercherebbe una mezz'ala come Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic ma sarebbe alla ricerca di un regista in grado di impostare il gioco. Il nome più caldo è quello di Jorginho del Chelsea, il centrocampista azzurro piace molto a Massimiliano Allegri da anni.