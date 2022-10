C'è una curiosità che può contribuire a raccontare il buon momento di forma di Adrien, confermato nel match di ieri sera contro il. Con il francese in campo, lanon ha ancora subito gol in questa stagione di Serie A: nei 330 minuti disputati finora dal classe 1995 ex PSG, il parziale in campionato è di 6 reti a 0 per i bianconeri. Non a caso, sembra che Massimilianostia spingendo con la società per confermarlo in rosa anche oltre la scadenza di contratto.