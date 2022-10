Il dato premia Adrien. Con il centrocampista francese in campo lanon ha mai subito gol, sono circa 300 i minuti a cui ha preso parte Adrien in questo inizio di stagione e la porta della Juventus è sempre rimasta inviolata. Questo mostradell'ex Paris Saint Germain all'interno di gioco e gerarchie di Massimiliano. Non dimentichiamoci però che il contratto del centrocampista francese è in scadenza al termine della stagione corrente.Ieri contro ilennesima prestazione convincente del francese, nonostante fosse al rientro dall'infortunio ha fornito alla Juve una grande prestazione. Ennesima conferma della sua importanza nel gioco del tecnico livornese.Stando a quanto riferisce Calciomercato.com Massimiliano. Il rinnovo però resta difficile viste le elevate richieste dellache non accetterebbe di scendere sotto i sette milioni attualmente percepiti. Già in estate però Rabiot era stato vicino alla cessione al, salvo poi far saltare l'accordo all'ultimo. Il contratto del francese scade, la Juve non vorrebbe privarsene a zero e Massimiliano Allegri addirittura non vorrebbe privarsene.