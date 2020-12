Giornata di allenamenti, in casa Juve. I bianconeri sono tornati ad allenarsi dopo i quattro giorni di riposo concessi da Andrea. Reduci dalla batosta subita con la Fiorentina, il gruppo ha svolto un lavoro individuale e continuerà su questa scia anche nella giornata di domani. Ecco qui il report fornito dalla società attraverso il proprio sito ufficiale. Intanto, due notizie: Cristiano Ronaldo non ha partecipato alla seduta odierna, era di rientro da Dubai e ha avuto un giorno di permesso. Giorno di permesso di cui ha usufruito anche Adrien Rabiot: il centrocampista francese rientrerà domani per prepararsi al meglio verso la sfida con l'Udinese. Per quanto riguarda il protocollo, i calciatori dovranno rispettare l'ormai famoso regolamento: come per Ronaldo e De Ligt (rientrato ad Amsterdam), chi è andato all'estero dovrà sottoporsi a isolamento in casa oppure al centro sportivo.