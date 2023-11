Adrien Rabiot non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro; il francese infatti ha il contratto in scadenza nel 2024 dopo aver firmato per solo una stagione con la Juve. La fiducia reciproca è tale che non sarà un problema di tempi, riferisce calciomercato.com. Così Adrien Rabiot resta un obiettivo prioritario per la Juve del futuro, di rinnovo si parlerà sicuramente ma con calma. Appuntamento a inizio 2024.