Come racconta Gazzetta, se Pogba si è preso la scena nonostante una condizione ancora lontana da quella dei giorni migliori, qualche “merito” è anche dei suoi compagni di reparto, apparsi in ritardo contro il Bologna.non è ancora il “cavallo pazzo” versione 2022-23 e non potrebbe essere diversamente vista l’estate vissuta dall’ex Paris Saint Germain. Allegri non rinuncia mai al suo pupillo, importante anche se non al top, ma il francese è in fase di rodaggio dopo aver saltato la preparazione negli Usa e le prime amichevoli stagionali. Rabiot è andato in gol nell’esordio di Udine, ma contro il Bologna è sembrato più macchinoso del solito: il motore di Adrien non gira ancora a mille e di conseguenza non può strappare come sua abitudine. Questione di tempo. Allegri incrocia le dita nella speranza di poter puntare, presto o un po’ più tardi, sulla mediana francese al top progettata nell’estate 2022.