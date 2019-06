Questo mercato estivo è destinato a ridefinire i contorni del monte ingaggi bianconero, che dovrà fare i conti con alcuni innesti importanti. Dopo Aaron Ramsey il colpo più vicino è Adrien Rabiot: la madre-agente del centrocampista francese ha già detto sì all'offerta dei bianconeri, che hanno messo sul tavolo uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Il giocatore in scadenza con il PSG andrebbe dunque ad affiancare Paulo Dybala nella classifica dei più pagati della rosa, ma entrambi potrebbero essere superati da Matthijs de Ligt: Mino Raiola chiede circa 12 milioni di euro a stagione per il difensore, che in questo scenario salirebbe al secondo gradino del podio dei "Paperoni" sotto Cristiano Ronaldo. La certezza però è che, a fronte dei "top" in entrata, ci saranno anche alcune cessioni importanti...