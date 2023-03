Intervenuto ai microfoni di Tuttosport per una lunga intervista, il centrocampista dellaAdrienha parlato anche del rapporto con la mamma-agente. Ecco il suo racconto: "Diciamo che dipende dal tipo di rapporto che si ha. Non tutti possono per esempio avere la mamma come proprio agente. Noi abbiamo un rapporto molto stretto anche perché abbiamo avuto problemi famigliari in passato che ci hanno unito ancora di più. Loro sono il mio autentico pilastro. Con mia mamma sappiamo dividere al meglio il nostro rapporto personale da quello invece professionale e sportivo. Non è da tutti".