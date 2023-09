Dall'inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha preso parte a più gol di Adrien(19 - 12 reti, 7 assist) in tutte le competizioni. Secondo assist in questa Serie A per Rabiot: il francese per ora è il solo centrocampista ad aver fornito almeno due passaggi vincenti in ognuno degli ultimi quattro massimi campionati (dal 20/21 ad oggi). Per Rabiot 200 vittorie nei maggiori cinque campionati europei, per Rugani 100 vittorie in tutte le competizioni con la Juventus, per Weah 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei.