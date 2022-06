Adrien Rabiot è particolarmente stimato da Massimiliano Allegri. Non solo però, prima del tecnico toscano il francese era stimato particolarmente anche da Andrea Pirlo, Maurizio Sarri e Didier Dechamps. Un motivo chiaramente ci sarà e non è un caso se Allegri un anno fa dichiarava che Rabiot avrebbe potuto segnare dieci reti in questa stagione. L'unica caratteristica che gli manca per essere completo è proprio quella offensiva. Probabilmente soltanto da affinare. Dopodiché potrebbe diventare "il nuovo Khedira".



MERCATO - Rabiot però ha anche parecchi estimatori. Come riferisce Tuttosport soprattutto in Premier League dove è corteggiato da Manchester United e Newcastle. Il contratto del francese scade al termine della prossima stagione. Oggi non si può parlare di rinnovo in quanto sarebbe sicuramente al ribasso visto che i 7 milioni attualmente percepiti non rientrano nei nuovi piani societari post-Covid. Dall'altro lato però il giocatore potrebbe liberarsi a zero al termine della prossima stagione ma non sarebbe una perdita economica per Madama che già l'aveva portato a Torino a zero.



CESSIONE - Certo, una cessione in anticipo permetterebbe una plusvalenza però Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsi di Rabiot. Chiave anche la volontà del francese che non vorrebbe lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto al suo contratto e soprattutto non vorrebbe cambiare squadra durante l'anno che porterà ai Mondiali in Qatar. In caso di permanenza a Torino ed affinando le doti offensive ecco che Rabiot potrebbe diventare il nuovo Sami Khedira.