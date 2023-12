L'energia che Max infonde nello spogliatoio viene acceso in campo da Adrien. "Una questione di feeling", direbbe Rabiot, che ha sposato la Juventus nel giugno 2019 dopo essere rimasto in incognito per giorni in un lussuoso hotel di Porto Ercole.I destini del centrocampista e dell'allenatore si sono incrociati di nuovo dopo due stagioni, rappresentando un beneficio significativo per la carriera di Rabiot. Il suo valore di mercato è notevolmente aumentato da quando lavora con Max (il suo cartellino costava 17 milioni nel 2021, oggi ne vale). Rabiot ha promesso a Max di portare a casa un trofeo, ma il contratto è nuovamente in scadenza. Dodici mesi fa, nella stessa situazione, ha deciso di rimanere a Torino "perché Max mi ha convinto". Tuttavia, oggi, con i pensieri d'addio che affollano la testa di Allegri, è altrettanto possibile che le strade di entrambi possano prendere direzioni diverse.