Adrien Rabiot è il giocatore bianconero del mese. Il comunicato ufficiale:"Ha iniziato e concluso il mese con un gol: ecco la sintesi del dicembre di Adrien Rabiot. Una presenza costante, fatta di classe, grinta, gol, ma anche leadership, alla tenacia e al impegno.Il centrocampista più prolifico in Serie A negli ultimi due anni, Adrien ha raggiunto il suo personale record di nove gol in un anno solare (appunto, il 2023). Tutto questo, insieme ovviamente ai voti dei tifosi su Juventus.com è valso a Rabiot il titolo di EA Sports FC Player of the Month. Il nostro numero 25 riceverà il suo trofeo da un fortunato Juventus Member, come sempre, al termine del riscaldamento prima del calcio d'inizio dell'incontro di Serie A di martedì contro il Sassuolo, in programma il 16 gennaio all'Allianz Stadium. Bravissimo, Adrien!".