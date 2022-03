Negli ultimi giorni si discute molto dei rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto, in primis Paulo Dybala. Tuttavia in estate per cercare di risanare il bilancio la Juventus potrebbe cedere giocatori non in scadenza ma che non rientrano più nel progetto. Un nome caldo è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha ancora un anno di contratto ma come riporta Calciomercato.com il suo futuro bianconero è in bilico.



PROBLEMI - L'ingaggio del centrocampista francese è molto elevato: 7 milioni a stagione, gli stessi percepiti da Dusan Vlahovic. L'arrivo a zero dal Paris Saint Germain e le aspettative alte che, finora non ha soddisfatto. Rabiot dunque potrebbe salutare la Juve in estate.



RICHIESTE - Ad oggi nessun club ha mostrato interesse per il classe '95. Salvo un leggero interessamento dell'Everton in passato. L'unico campionato che potrebbe sostenere un ingaggio elevato come quello di Rabiot è la Premier League. La Juventus però, potrebbe accettare di contribuire all'ingaggio di Adrien per cederlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prefissata.