Il rientro dagli Stati Uniti, qualche giorno di riposo e da lunedì la Juve si ritroverà alla Continassa per iniziare l'ultima fase della preparazione prima dell'esordio in campionato, ad Udine. Massimiliano Allegri comincerà a pensare quindi anche al possibile schieramento della prima giornata di Serie A, mercato permettendo ovviamente.Prima ancora, mercoledì 9, l'allenamento a porte aperte all'Allianz Stadium con anche la partitella in famiglia con i ragazzi della Next Gen.ALLEGRI NE RITROVA 2...FORSE 3 - Davanti ai 20mila tifosi presenti allo stadium,che era rimasto a Torino per recuperare da un problema al polpaccio, che secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere a disposizione di Allegri molto presto.che ha concluso anticipatamente la tournée per un infortunio muscolare. L'ex Monza punta comunque ad esserci tra 15 giorni con l'Udinese. Rientri importanti per Allegri visto che negli Stati Uniti aveva le scelte quasi obbligate a centrocampo.C'è poi il capitolo Pogba, il più delicato in casa Juve, almeno in merito alle problematiche fisiche. Zero minuti nelle prime uscite stagionali, anche se, si legge sul quotidiano,Difficile dunque la sua presenza il 20 agosto, quando i bianconeri scenderanno in campo per la prima partita ufficiale della stagione.