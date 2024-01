JUVE, CI SARANNO CHIESA E RABIOT CONTRO L'EMPOLI?

Da poco si è conclusa la seduta di allenamento odierna tra le mura del JTC della Continassa agli ordini di Massimilianoper la Juventus che sta preparando la gara di sabato alle ore 18 contro l'Empoli, Allianz Stadium soldout per l'occasione. Chi si è allenato ancora a parte anche oggi sono Adrien Rabiot e Federico Chiesa.Adrienè fermo ai box per un affaticamento al polpaccio che gli ha fatto saltare anche la gara contro il Lecce al Via del Mare, non sarà a disposizione ancora contro l'Empoli. Federicoinvece si allena ancora a parte per i problemi al ginocchio che continuano a tormentarlo, sarà valutato giorno dopo giorno, gara contro i toscani in bilico.