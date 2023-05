La partita di Bologna ha confermato il momento negativo vissuto dalla Juve nel mese di aprile, dove nelle ultime 4 partite disputate in campionato non è arrivata neanche una vittoria. Ma nella notte del Dall'Ara sono emersi dei segnali negativi anche in virtù di quella che è la condizione fisica attuale di diversi bianconeri, che stanno evidentemente. Basti pensare a Filip, sostituito quasi sempre ad inizio ripresa da Max Allegri proprio a causa della mole di energie fisiche spese durante il corso della stagione.- Ma lo stesso discorso lo si potrebbe fare anche per il brasilianoe per Adrien, autentico motore e trascinatore di questa squadra per tutto il corso della stagione, ma che ora sta cominciando ad accusare i primi 'acciacchi fisici'. Lo si è visto contro gli emiliani, dove con il trascorrere dei minuti uscivano sempre più dalla scena del gioco, provando comunque a sacrificarsi, ma senza rendere al meglio delle loro potenzialità.- Ecco perchè, non è da escludere la possibilità che sia Rabiot, sia Alex Sandro, potrebbero partire dalla panchina nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Lo ha dichiarato anche Max Allegri nella conferenza stampa odierna, esponendosi così: 'Rabiot non è ai livelli di qualche mese fa e domani potrebbe riposare. Così come può riposare anche Alex Sandro, ha giocato molto, giocare ogni tre giorni in questo momento poi c'è bisogno di energie nuove'. Dunque, anche Allegri sembra aver avvertito le stesse sensazioni e domani sera