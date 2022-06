Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è anche il Newcastle tra i club che si sono fatti avanti per Adrien Rabiot, che pare aver manifestato la propria disponibilità a lasciare la Juve. La destinazione, però, non sembra particolarmente gradita al centrocampista francese, che punta a giocare in Champions League anche la prossima stagione. La valutazione che ne fanno i bianconeri è di 20 milioni di euro. Su di lui, intanto, sono attivi anche il Chelsea e il Manchester United.