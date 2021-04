Convincente, forte, dinamico. Adrien Rabiot si è ripreso la Juve e l'ha fatto con l'attenzione ai particolari: non ha sprecato un possesso, ne ha sporcati tanti di quelli avversari. E alla fine, ne è uscito vincitore, in una gara in cui gli veniva richiesto proprio il salto di qualità. Ecco, limitandosi al compito di copertura e ripartenza, il francese non ha certo demeritato: e pure nelle pagelle di siti e giornali, la media è stata decisamente alta. Basterà però a garantirsi un futuro a Torino?



TROPPO POCO - Da tempo parliamo del francese come uno dei possibili 'cedibili' in casa bianconera e la situazione non è cambiata. Per l'ex PSG, la Juve continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Chi è disposto a garantirla? Al momento, conosciamo la posizione di Ancelotti, che lo vorrebbe subito al suo Everton. Poi ci sarebbe il Barcellona: la mamma-agente, Veronique, ha avuto qualche contatto con il club blaugrana e i rapporti tra i club potrebbero aiutare. Magari per qualche scambio sul fil di sirena...