Il centrocampista classe 1995 della Juventus Adrien Rabiot ha lasciato le sue parole del giorno dopo l'eliminazione in Champions League. Avvenuta ieri sera per mano del Villarreal. Al suo profilo Instagram. Queste le parole:"Molta delusione dopo aver chiaramente dominato questa partita e aver mostrato grande solidità per quasi 80 minuti. Un episodio che cambia il corso del gioco e un risultato che non riflette in alcun modo quello che abbiamo offerto ieri. Purtroppo per noi, anche questo è il calcio.Ora concentriamoci sugli obiettivi che ci rimangono per finire questa stagione nel miglior modo possibile!".