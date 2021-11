Adrien Rabiot non sta giocando una grande stagione con la maglia della Juventus. il centrocampista è stato autore, in più occasioni, di prestazioni non ottimali. Il ct della Francia, Didier Deschamps, però, sembra non poter rinunciare alle sue qualità e lo schiera titolare anche nella partita di questa sera. Di seguito le formazioni ufficiali:Francia: Lloris; Koundé, Upamecano, L. Hernandez; Coman, Rabiot, Kanté, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.Kazakistan: Pokatilov; Bystrv, Yerlanov, Marochkin, Alip, Taikenov; Tapalov, Kuat, Zharynbetov; Almbetov, Omirtayev.