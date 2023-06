Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus resta in attesa di una decisione per il rinnovo di contratto di Adrien, in scadenza tra poco più di dieci giorni. Per l'emittente satellitare, una risposta potrebbe arrivare già nel giro di qualche ora, al massimo di giorni. Sarà dunque la settimana decisiva per capire effettivamente come e se la Juventus riuscirà a trattenere il centrocampista francese, reduce da una stagione di assoluto livello, impreziosita dalla doppia cifra alla voce gol fatti.