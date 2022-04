Non sempre convince - anzi, spesso finisce per essere bersagliato dalle critiche - eppure c'è una classifica in cui Adrien Rabiot continua ad essere il migliore tra i compagni della Juve. Il centrocampista ex PSG è infatti il giocatore che ha vinto più contrasti in stagione, 48 in totale. Almeno da questo punto di vista, insomma, il francese sembra una certezza.