Dopo il rinnovo di Bremer, la Juventus non si ferma e ha l'obiettivo di prolungare i contratti di diversi giocatori. Il più delicato è quello di Adrien Rabiot, visto che il francesee ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non c'è l'accordo con il club. Come riferisce Tuttosport, la volontà della Juve è chiara, ma quando potranno arrivare novità in merito? Non nel breve, perché tutto si deciderà in primavera, quando le parti si incontreranno per capire se e come proseguire insieme. Dipenderà da tanti fattori, l'allenatore, il progetto della Juve e ovviamente anche dall'aspetto economico.