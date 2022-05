Guardando i numeri relativi alle sue presenze stagionali - 45 partite, 3.358 minuti giocati, meno solo di Wojcech Szczesny e Matthijs De Ligt - non verrebbe di certo da considerarlo tra i sacrificabili. Almeno, Massimiliano Allegri lo terrebbe volentieri, ma il tecnico sa bene che il mercato è imponderabile e che ogni giocatore, o quasi, fa presto a diventare un oggetto del desiderio. A puntare Adrien Rabiot, nello specifico, è il Chelsea, che sta pensando di tornare alla carica con argomenti estremamente convincenti. Ne è certo Tuttosport, secondo cui l'assalto potrà cominciare non appena sarà completato il passaggio di proprietà del club londinese da Roman Abramovich alla coppia di imprenditori Wyss-Boehly, che potrebbe avvenire entro questa settimana. Lecito ipotizzare che i Blues offriranno intorno ai 15-20 milioni di euro, una cifra che soddisferebbe la dirigenza della Juve che con la partenza del centrocampista, a un anno dalla scadenza del contratto, andrebbe a risparmiare 7 milioni di euro netti di ingaggio e si vedrebbe garantita una buona plusvalenza. Un altro club in corsa, intanto, potrebbe essere il Newcastle, con cui gli incroci di mercato arrivano a toccare anche il terzino sinistro Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che piace sia ai Magpies che alla Juve. Le prossime settimane saranno decisive, su tutti i fronti. Sarà un adieu per Rabiot?