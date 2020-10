Nonostante la brutta prestazione contro la Roma costatagli anche un rosso, Adrien Rabiot ha riconquistato per la seconda volta consecutiva la fiducia di Didier Deshamps, che lo ha convocato per i prossimi impegni della Francia. Tre gli impegni della nazionale francese nell’imminente pausa nazionale: mercoledì 7 ottobre l’amichevole contro l’Ucraina, poi spazio alla Nations League con i due big match contro Portogallo e Croazia, rispettivamente l’11 e il 14 ottobre. Nella lista diramata da Deschamps presente anche un ex Juve, Kingsley Coman, e un obiettivo di Fabio Paratici, corteggiato dalle big inglesi, Houssem Aouar.