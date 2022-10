Adrienconferma il suo buon momento di forma. Positiva la prestazione messa in campo dal centrocampista dellacontro ilal rientro dall'infortunio, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. "Corre e ricicla palloni, fa un gran lavoro in fase difensiva", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6.5 in pagella. Stesso voto da parte di Tuttosport: "lo getta nella mischia per dare fisicità e muscoli contro la dinamica mediana bolognese: un paio di buoni recuperi, qualche tocco non proprio di fino e tanta corsa.Mezzo "punto" in più, invece, dal Corriere dello Sport: "Si fa rispettare con la sua grande fisicità, anche se regala solo a sprazzi i suoi abituali strappi. Sembra in crescita ma serve una conferma". Partita da 6.5, invece, per noi de ilBianconero.com: "La gamba non può essere ancora fluida, però Rabiot dimostra tutti i motivi del naufragio in sua assenza. Cambia passo, si propone davanti, prova addirittura il tiro con il destro. E' in fiducia".