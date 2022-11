Adrienha parlato dopo il ko contro il Psg. Ecco le parole a JTv: "Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto bene tecnicamente e per atteggiamento. Abbiamo creato tante occasioni ma non siamo riusciti a fare tanti gol. Però sono contento del modo in cui abbiamo giocato. Chiesa? Sono felice. Ha lavorato bene, è stata dura, ma è entrato con entusiasmo e voglia, siamo contenti per lui".