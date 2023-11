Adrienè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, alla vigilia della sfida contro la Grecia. Ecco le parole del centrocampista della- "Sono un leader a modo mio, io penso di esserlo. Tutti possiamo esserlo a modo nostro. L'ho già detto, mi definisco un giocatore di equilibrio. Ho un ruolo diverso qui rispetto alla Juventus dove sono più in proiezione offensiva. Il mio ruolo nella squadra francese riguarda più l'equilibrio. Sono più un leader in campo, nello spogliatoio, nel privato. È più la mia personalità. Abbiamo bisogno di tutte queste personalità per formare un gruppo che funzioni bene".