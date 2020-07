E' solo un numero, solo una statistica, perché l'accostamento è forte. Adrien Rabiot come Paul Pogba in un dato, che spicca dalla partita di ieri. La gara contro il Milan l'ha visto protagonista di un super gol, cavalcata e sinistro all'incrocio, prima del crollo totale, avvenuto con lui ancora in campo, sostituito solo dopo il terzo gol incassato. Ma, come detto, emerge un numero, sottolineato dal sito ufficiale della Juve: "Prima di Adrien Rabiot, l'ultimo francese a segnare con un tiro da fuori area in Serie A con la Juventus è stato Paul Pogba, nel marzo 2016 contro il Torino".