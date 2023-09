È un’intervista ricca di spunti, anche originali, quella che Adrienha rilasciato a L’Equipe. Delle tante cose dette, però, c’è un passaggio che ha fatto storcere il naso e sta facendo discutere i tifosi sui social."Se sono rimasto un altro anno in Italia per prepararmi bene a Euro 2024?, è complicato adattarsi a un nuovo club. Con la Juve non avremo le Coppe ma la prendo come un'opportunità per lavorare di più, cosa che non puoi fare quando giochi ogni tre giorni".Passaggio, quello sopra riportato, che in molti ha ricordato le esigenze di Angel. La storia è nota, l’argentino dopo l’esperienza al Psg voleva restare in Europa, in un campionato competitivo, anche per preparare al meglio il Mondiale. Lo stesso fache, candidamente, ammette di aver preferito una comfort zone per poter lavorare e farsi trovare pronto all’Europeo.Tra polemiche che tagliano le dichiarazioni con l’accetta e l’ingenuità, però, c’è una via di mezzo. Evidentemente, lo dice il calciatore stesso, la preparazione alla competizione continentale ha avuto un peso, magari anche più grande del senso di appartenenza alla maglia. Non va però sottovalutato il lavoro di Allegri e di Manna per convincerlo, così come il suo nuovo ruolo nello spogliatoio: daCause che, insieme, hanno concorso alla firma sul contratto e che, si lavora a questo, potrebbero portare Rabiot ad allungare ulteriormente il suo legame con la JuventusAlla Continassa vorrebbero arrivare alla fumata bianca in tempi non troppo lunghi, per evitare di ritrovarsi a fine stagione con ancora incertezza sul futuro di Adrien, come successo pochi mesi fa.