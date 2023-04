"Come si convince?è cresciuto molto, ha ancora margini di miglioramento nella distribuzione verticale del gioco e nel tiro da fuori. Ha ancora tanto da fare. Nonostante questo sta facendo una stagione importante e straordinaria" con queste parole in conferenza stampa Massimilianoaveva elogiato Adrienoggi in conferenza stampa verso la gara contro il Napoli. Per il francese il gol messo a segno contro lo Sporting è l'undicesimo in stagione, un gran numero per un centrocampista. Ovviamente la crescita di Adrien è sotto gli occhi di tutti con la Vecchia Signora che ora vuole convincerlo a restare.- La risposta di Adrien alle parole di Allegri non si è fatta attendere, tramite i social infatti "cavallo pazzo" come lo chiamano i tifosi ha scritto:citando proprio l'allenatore della Juventus. Scatenando così i tifos già sulle ali dell'entusiasmo per la crescita di Rabiot in questa stagione. Il suo contratto però non dimentichiamolo è in scadenza al termine della stagione attuale e al momento quella per il suo rinnovo è una partita aperta.