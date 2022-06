"Vuole andare via? Lo si accontenti subito!". Sembrano non avere dubbi i tifosi della Juve di fronte alla notizia di mercato del giorno, quella arrivata dalla Francia secondo cui Adrien Rabiot avrebbe chiesto alla società bianconera di essere ceduto già quest'estate. Sembra essere la Premier League la destinazione preferita del centrocampista, che in alternativa potrebbe anche tornare in patria, magari proprio al PSG dove si dice che mamma Veronique abbia riallacciato i rapporti bruscamente interrotti al momento del suo passaggio a Torino, ormai tre anni fa.

Ad ogni modo, ai tifosi sembra importare poco la squadra in cui il classe 1995 potrebbe militare dal prossimo anno. Ciò che conta è cederlo, a qualsiasi cifra (o quasi): questo il concetto che sembra trapelare dai tanti commenti comparsi nelle ultime ore sui social, dove si sono accumulati centinaia di meme e vignette ironiche sull'entusiasmo del popolo bianconero intorno alla possibile cessione di un giocatore che con la maglia della Juve non ha mai espresso fino in fondo le proprie qualità, pesando inoltre sul monte ingaggi con uno stipendio decisamente cospicuo.

Anche in questo caso, però, non manca qualche voce fuori dal coro: se dovesse partire anche Rabiot (oltre magari ad altri compagni di reparto come Arthur), la dirigenza dovrebbe mettere a segno un altro colpo in mediana dopo Paul Pogba, impresa non scontata in un momento in cui servono rinforzi in pressochè tutte le zone del campo. Alla fine resterà o andrà via davvero? Sarà il tempo a dirlo.



Intanto, nella nostra gallery una carrellata di commenti dei tifosi.