E' esplosa la gioia dei giocatori bianconeri al termine della gara vinta a Bergamo per 0-2, grazie alla prima rete messa a segno con la maglia della Juve da Iling-Junior e dalla seconda consecutiva di Dusan Vlahovic, che ora sembra aver scacciato via i pensieri negativi che lo hanno afflitto per un lungo periodo. A manifestare il suo entusiasmo è stato anche Adrien Rabiot, che attraverso una storia condivisa sul suo account Instagram ha voluto esaltare la prestazione di Iling-Jr, postando una foto insieme, con annessa didascalia: 'Il mio ragazzo. Bomber Samuuu'.