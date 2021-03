Come sono andati gli juventini impegnati stasera con le rispettive nazionali? Ecco il resoconto, qui le impressioni dopo Lituania-Juve.



RABIOT - In coppia con Pogba, Adrien Rabiot porta a casa una partita non semplice con la Bosnia di Pjanic: a decidere il match, una rete di Griezmann arrivata proprio dall'assist dello juventino.



SZCZESNY - Continua il periodo difficile di Tek Szczesny: anche con l'Inghilterra, la Polonia non sa vincere. Dopo aver sbloccato il match con Kane, i britannici subiscono il pari di Moder (assist di Milik, entrato nella ripresa) e poi chiudono la gara con Maguire al minuto 85.



MORATA - Settanta minuti per Alvaro Morata, nella vittoria della Spagna con il Kosovo: partito titolare, il centravanti bianconeri non riesce a fare la differenza. Gol di Olmo, Ferran Torres e Moreno. Di Halimi la rete ospite.