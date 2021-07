Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. Per motivi diversi, legati non solo a scelte tecniche ma anche ai problemi fisici degli altri centrocampisti, sono stati il tandem in mediana preferito da Andrea Pirlo la scorsa stagione. Un'accoppiata che non sempre però è apparso soddisfacente e totalmente adeguato ai compiti loro affidati.Massimiliano Allegri sembra averlo capito perfettamente. E se, come sembra (premesso che di incedibile, con la giusta offerta, non c'è quasi nessuno) si andasse sulla riconferma di entrambi in organico per la prossima stagione, l'allenatore toscano sa come impiegarli.Ciascuno con le mansioni più consone (appoggio e inserimenti Bentancur, copertura e sgroppate Rabiot) e con un centrocampo a 3 che preveda l'agognato playmaker (Locatelli o Pjanic) il duo può agire con più serenità e lo spartito allegriano ha già una melodia da suonare in piena armonia.