Da usare fino alla fine, anche con il contratto in scadenza. Indispensabili nonostante tra poco più di 80 giorni potrebbero fare le valigie per un’altra destinazione. Di chi si tratta? Sono i “contrattisti 2024”, da Giroud a Mkhitaryan, da Rabiot a Zielinski. Come sottolinea la Gazzetta, tra Rabiot e la Juventus un nuovo accordo non è legato al fattore età o a un discorso meramente economico quanto più ai risultati della stagione in corso. Se la Juve andrà in Champions è probabile che Giuntoli e mamma Veronique raggiungeranno l’intesa, magari biennale stavolta.