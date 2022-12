Adriennon vuole perdere tempo. Stando a quanto emerso nel pomeriggio odierno, il centrocampista francese dellaè pronto a tornare a Torino in anticipo rispetto al previsto, tanto che dovrebbe essere allagià domani (a differenza di Leandroe Angelche dovrebbero rivedersi nei primi giorni del 2023): nel mirino, dunque, la sfida del 4 gennaio contro la, anche se potrebbe risultare più probabile un suo impiego per il match successivo, quello di sabato 7 contro l'- Intanto il suo futuro resta in bilico. Sempre più vicino alla scadenza di contratto, Rabiot è finito nel mirino di diverse big europee, soprattutto in, anche se Massimilianonon vorrebbe lasciarlo partire ed è assolutamente intenzionato a fare un altro tentativo per convincerlo a rinnovare. Nel frattempo, guardando i freddi numeri, ilappena disputato in Qatar e concluso con la sconfitta in finale contro l'Argentina ha persino fatto aumentare la sua valutazione economica: secondo Sky Sport, ora il francese "vale", 7 in più rispetto al novembre scorso. Se sarà asta (per il suo ingaggio, più che per il cartellino, visto che la Juve potrebbe liberarlo a zero), i dati da considerare sono questi, le pretendenti sono avvisate...