La stagione di Adriennon è sicuramente iniziata nel migliore dei modi, almeno a livello di rendimento. Eppure la sensazione è che il centrocampista francese sia sempre indirizzato a una maglia da titolare anche per i prossimi impegni della. Secondo La Repubblica, infatti, Massimilianolo considera un intoccabile per la sua squadra. Le attenuanti, del resto, non mancano: evidentemente i problemi fisici che hanno condizionato la sua estate hanno ancora un impatto pesante sulle sue prestazioni.