Dopo il rinnovo di una sola stagione, la Juventus e Adrien Rabiot dovranno presto tornare a parlare delle questioni contrattuali. Allo stato attuale dei fatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, non è ancora arrivato il momento di intavolare una trattativa per il prolungamento. Le parti si aggiorneranno tra qualche mese, intraprendendo i primi discorsi per rinnovare solo con l’arrivo dell’anno nuovo. Filtra comunque fiducia sulla futura fumata bianca.