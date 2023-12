Stando a Tuttosport, ad oggi non è certo il recupero di Adrienper la sfida di sabato tra. Il centrocampista francese, già in tribuna venerdì a Marassi, è ancora alle prese con il dolore al costato per il colpo preso nel match contro il Napoli, che potrebbe non essere smaltito nei prossimi giorni. Senza il suo pupillo, quindi, Massimilianodovrebbe correre nuovamente ai ripari.- In caso di nuovo forfait del classe 1995 potrebbe essere riproposto Fabio, poco convincente contro il Genoa, ma il tecnico livornese potrebbe anche decidere di tentare qualcosa di nuovo: per esempio di inserire dal primo minuto, nel ruolo di mezzala, Samueloppure di puntare sulla fantasia con Kenan, modificando però il 3-5-2 in una sorta diper consentire al giovane turco di agire soprattutto da trequartista. Qualche risposta in tal senso, magari, potrebbe già arrivare in mattinata dall'allenamento aperto alla Continassa.