Il francese nella giornata di ieri ha svolto un altro allenamento differenziato, dopo quello di lunedì. Il problema da smaltire è il dolore al piede dopo il pestone rimediato durante Juventus-Napoli e dalla Continassa filtra un cauto ottimismo sulle sue condizioni. La botta è stata forte e prima di poter finire nella lista dei convocati e scendere in campo venerdì sera a Marassi contro il Genoa deve calare il dolore. La speranza è che già oggi possa riaggregarsi al gruppo, ma Massimiliano Allegri sta preparando anche un piano B nel caso in cui il suo pupillo non dovesse recuperare.L'attesa, nel caso, resterà tale fino all'ultimo, perché il tecnico aspetterà fino all’ultimo prima di rinunciare a una pedina fondamentale. L’alternativa è Fabio Miretti come mezzala sinistra, con Locatelli in cabina di regia e McKennie a destra. Mentre sulle fasce Cambiaso e Kostic sono i favoritissimi. Intanto, Daniele Rugani ha smaltito l’influenza e ieri è tornato a lavorare con la squadra.