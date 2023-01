Come racconta Gazzetta, al momento,non ha nessuna offerta sul piatto, a dispetto di un Mondiale giocato da protagonista sino in fondo. Motivo per cui la Juve potrebbe aver deciso di accelerare i tempi, prima che si palesi qualche club con cui sarebbe complicato battagliare a colpi di rialzi. Alla Continassa non possono spingersi troppo in là, mentre per certe squadre inglesi (vedi Newcastle e Chelsea in prima fila) un milione in più o in meno sposta poco. E poi è stato lo stesso Adrien ad ammiccare alle big della Premier.