Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Adrienha parlato anche del suo ruolo all'interno della rosa bianconera. Ecco il suo pensiero: "Se mi sento importante? Io mi sento importante per la squadra, credo che siamo tutti importanti, ognuno ha un ruolo importante da giocare nella squadra. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene fisicamente, sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni".