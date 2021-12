Adrienha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida ditra, tracciando anche un breve bilancio della sua esperienza in Italia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho fatto delle cose buone, a volte no, ma penso di essere cresciuto soprattutto tatticamente qui in Italia. Giochiamo in modo diverso da quello che conoscevo in Francia. Sono contento e devo continuare a lavorare., devo trovare il modo per migliorare nelle capacità che posso ancora dimostrare. Come ho già detto,. Lo so anch'io e sto lavorando per farlo. Allegri vuole più gol? Lo so, ho parlato con lui. Non ho ancora segnato in questa stagione e nemmeno fatto assist. Sarà bene per me, per aiutare questa squadra. In Italia le squadre sono sempre chiuse ed è più difficile trovare spazio. E questo è diverso dal campionato francese".