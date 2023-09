Adrien Rabiot ed Alex Sandro hanno il contratto in scadenza nel 2024, così come Daniele Rugani. Per il francese e l'italiano, la Juve proporrà il prolungamento anche se ci sono altri 9 giocatori che hanno un contratto in scadenza sempre più vicino, ovvero al 2025. Tra questi, Federico Chiesa, Szczesny, Iling Junior, Mckennie, Kean, Danilo, Perin, De Sciglio e Pinsoglio.